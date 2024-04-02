Российские учёные предложили метод анализа крови с помощью света

Российские учёные предложили метод анализа крови с помощью светаДля определения уровня гемоглобина достаточно просветить ладонь
Учёные из Сеченовского Университета Минздрава России разработали метод оценки уровня полного гемоглобина крови, используя просвечивание ладони. Теперь это позволяет мгновенно измерять содержание гемоглобина без забора крови, что рассказано в Первом МГМУ им. Сеченова.
Проверка уровня гемоглобина в крови обычно необходима для выявления анемии и других заболеваний. Она важна для общего состояния организма. Традиционный способ требует взятия крови и не подходит для постоянного контроля, но новый метод, основанный на оценке изменения света через крупные сосуды на ладони, может предложить дешёвую и безопасную альтернативу.
Этот метод успешно протестирован на добровольцах и может стать эффективным инструментом для медицинских исследований и диагностики заболеваний, предоставляя более удобный и безопасный способ измерения гемоглобина.