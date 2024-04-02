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Наука и технологии
Опубликовано 02 апреля 2024, 20:10
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Российские учёные предложили метод анализа крови с помощью света

Для определения уровня гемоглобина достаточно просветить ладонь
Российские учёные придумали, как с помощью света проводить анализ крови без необходимости кровопускания
Российские учёные предложили метод анализа крови с помощью света
© Testalize.me

Учёные из Сеченовского Университета Минздрава России разработали метод оценки уровня полного гемоглобина крови, используя просвечивание ладони. Теперь это позволяет мгновенно измерять содержание гемоглобина без забора крови, что рассказано в Первом МГМУ им. Сеченова.

Проверка уровня гемоглобина в крови обычно необходима для выявления анемии и других заболеваний. Она важна для общего состояния организма. Традиционный способ требует взятия крови и не подходит для постоянного контроля, но новый метод, основанный на оценке изменения света через крупные сосуды на ладони, может предложить дешёвую и безопасную альтернативу.

Этот метод успешно протестирован на добровольцах и может стать эффективным инструментом для медицинских исследований и диагностики заболеваний, предоставляя более удобный и безопасный способ измерения гемоглобина.