Российские учёные предложили новый метод оценки внутренних волн

Геофизики из Института прикладной физики РАН предложили способ отслеживания внутренних волн в морях и океанах, используя деформацию сликов на поверхности воды. Их исследование опубликовано в журнале Remote Sensing.

Изучение климата Земли — одна из главных задач нашего времени. Учёные стремятся найти точные методы прогнозирования погоды и изменений климата, а для этого важно понять воздействие морских течений и волн. Существует способность внутренних волн влиять на распространение загрязнений по поверхности воды.

Сотрудники института провели полевые эксперименты и численное моделирование, чтобы выяснить, как внутренние волны влияют на форму сликов на водной поверхности. Их открытия могут помочь улучшить прогнозирование распространения загрязнений и понять особенности работы океана.