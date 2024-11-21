Российские учёные предложили новый метод очистки воды от нефти

Исследователи из Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга выяснили, что бурые водоросли с бактериями на их поверхности способны уменьшать нефтяные загрязнения в воде на 60-70%. Этот природный механизм особенно важен для Авачинской губы, где планируется создать крупный логистический центр. Станислав Рогатых, заведующий лабораторией биогеохимии вуза, отметил, что фукус и углеводоокисляющие бактерии вместе эффективно разрушают нефтяные углеводороды.

Значение работы напрямую связано с развитием Авачинской губы, где хотят построить крупный порт для обработки грузов и использовать трассу Северного морского пути. Кроме того, в планах — возведение рефрижераторного комплекса и причалов для разных видов флота. Такие проекты повышают риски загрязнения, поэтому поиск природных методов очистки становится ключевым шагом в экологической защите региона.

Это первый случай подобного изучения в акватории Камчатки. Учёные планируют дальше исследовать биодеградацию нефтяных веществ, применяя современные молекулярно-биологические подходы. В ходе следующего этапа эксперименты будут проводиться в районах с меньшим влиянием человека, чтобы лучше понять механизмы очистки и их возможное применение в других регионах.