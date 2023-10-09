Российские учёные предложили новый способ очистки воды

Учёные из Новосибирского политехнического университета и Института катализа СО РАН предложили экономичный и эффективный метод очистки сточных вод с использованием фотокатализа. В этом методе специальный катализатор помогает окислить вредные примеси, обеспечивая очищенные сточные воды с допустимым уровнем органических загрязнений.

Существует альтернативный метод очистки с использованием биотехнологии, но его эффективность снижается при низкой концентрации загрязнителей, что приводит к высоким расходам на очистку. В отличие от этого метода, предложенная учёными методика позволяет многократно использовать катализаторы, что снижает затраты на очистку.

Этот метод может быть особенно полезен для предприятий химической промышленности и транспортных компаний, где образуются большие объёмы сточных вод с органическими загрязнениями. Правительство Новосибирской области уже выделило грант для этого проекта, и учёные продолжают исследования, а также работу над созданием соответствующего катализатора в Институте катализа имени Борескова.