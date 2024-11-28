Российские учёные предложили новый способ производства лекарств от рака

Учёные Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали новый метод синтеза химических соединений, которые могут стать основой для создания противораковых препаратов. В основе метода лежит использование уксусной кислоты и микроволнового излучения, что соответствует принципам «зелёной химии». Этот подход предполагает создание гетероциклических соединений, ранее признанных перспективными для борьбы с раковыми заболеваниями.

Метод синтеза включает реакции между индолами — биологически активными веществами растительного происхождения — и 2-нитроацетофенонами. Как пояснил декан химического факультета СКФУ Александр Аксенов, индолы обладают гибкой структурой и могут быть использованы для разработки эффективных противораковых препаратов. Новый подход с применением уксусной кислоты и микроволнового излучения является более экономичным и экологически безопасным, чем традиционные методы синтеза.

Полученные соединения, как отметил Аксенов, показали высокую эффективность в подавлении роста раковых клеток в условиях гипоксии, что характерно для опухолей на поздних стадиях. Такие соединения могут стать основой для создания нового класса лекарств, способных значительно улучшить лечение рака. Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов подчеркнул, что каждое открытие в области синтеза химических соединений может изменить подходы к лечению и улучшить качество жизни миллионов людей.