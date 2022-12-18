Российские учёные предложили очистить озёра в Арктике птичьим помётом. Есть первые результаты

Для подтверждения своих предположений и формализации теории исследователи изучили 13 арктических озёр, населённых гусями, казарками и лебедями. Также изучались 8 озёр, на которых птицы не обитают.

Оказалось, что разложившийся помёт птиц образует, в том числе большое количество фосфора, которым питаются водоросли. А это, в свою очередь, способствует развитию микроводорослей диатомей, или диатомовых водорослей, отличающихся пользой для экосистемы водоёмов. В озёрах с птицами фосфора и полезных водорослей было больше.

«Исследователи изучили 13 озёр, на которых обитают гуси, казарки и лебеди, и восемь озёр без птиц. Было установлено, что в водоёмах, населённых птицами, содержится больше фосфора, которым питаются водоросли. Также в планктоне таких озёр преобладают полезные микроводоросли — диатомеи. Таким образом, гипотеза о том, что птичий помёт способствует оздоровлению экосистемы арктических озёр, подтвердилась», — сообщил руководитель экспедиции член-корреспондент РАН Михаил Гладышев.