Российские учёные предложили редактировать гены для борьбы с диабетом

Российские учёные из НИУ «МЭИ» разработали уникальный метод использования геномного редактора CRISPR/Cas9 для контроля активности белка VDAC1 в митохондриях клеток. Это помогает замедлить разрушительные процессы, подобные тем, которые происходят у людей с высоким уровнем сахара в крови и диабетом.

Профессор Марийского государственного университета, Белослудцев, который участвовал в исследовании, объяснил, что уменьшение активности белка VDAC1 может улучшить состояние клеток при гипергликемии, исходя из результатов их работы. Они смогли добиться этого, используя технику генной терапии и экспериментальный препарат VBIT-4, который подавляет активность белка.

Эксперименты на культурах человеческих и мышиных клеток подтвердили, что снижение активности VDAC1 повышает устойчивость клеток к гипергликемии и снижает частоту сбоев в работе митохондрий. Кроме того, учёные обнаружили, что это также благотворно влияет на работу генов, связанных с образованием новых митохондрий, что дополнительно улучшает состояние клеток.

Эти результаты позволяют сделать вывод, что управление активностью белка VDAC1 может стать основой для разработки новых подходов к лечению гипергликемии и диабета. В будущем учёные планируют продолжить исследования и опробовать другие методы блокировки VDAC1, чтобы определить наиболее эффективный подход к борьбе с этими проблемами.