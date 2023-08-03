Российские учёные предложили способ обнаружения космических взрывов

Российские учёные разработали метод, который увеличивает вероятность обнаружения гамма-всплесков, предположительно, связанных с взрывами сверхновых звёзд. Это позволит более точно изучить, как образуются мощные всплески энергии в космосе. Их работа была опубликована в журнале «Pattern, Recognition and Image Analysis».

На сегодняшний день шансы обнаружить гамма-всплеск, связанный со сверхновой звезды, очень малы — всего 0,00346%. Учёные из Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) разработали подход, который позволит повысить частоту таких открытий. Использование сети телескопов в разных местах, анализ данных с учётом особенностей галактик, где происходят всплески, может помочь обнаружить больше сверхновых.

Учёные Сергей Белкин и Алексей Позаненко из НИУ ВШЭ создали подход, который позволяет более эффективно использовать телескопы для обнаружения гамма-всплесков, связанных с взрывами сверхновых. Они учли различные ошибки и эффекты, которые могут возникнуть при обнаружении таких космических событий, и разработали стратегию поиска, которая минимизирует возможные проблемы.

Методика учитывает различные факторы, такие как яркость гамма-всплесков и сверхновых в зависимости от расстояния между Землёй и звездой, а также погодные условия и положение всплеска в галактике. Это помогает определить вероятность обнаружения всплеска сверхновой и оптимизировать стратегию поиска с помощью сети телескопов на Земле. Такой подход может существенно повысить шансы на обнаружение источников гамма-всплесков и помочь лучше понять эти мощные космические явления.

Гамма-всплески возникают, когда крупные звезды умирают и превращаются в сверхновые. В этот момент возникает огромная сила притяжения, которая приводит к образованию гамма-всплесков и выбросу материи в космическое пространство. Эти мощные события могут оказать огромное влияние на галактики и помочь нам лучше понять процессы во Вселенной.