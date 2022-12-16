Российские учёные предложили строить дороги с подогревом для борьбы с авариями

Технология заключается в прокладывании под асфальтом дополнительного подогревающего слоя, оснащённого нагревателями и сетью датчиков. Этот слой можно легко размотать из рулона и использовать при строительстве дороги.

Специалисты считают, что изобретённая ими технология, позволит бороться с гололёдом с точки зрения экологии, экономики и срока службы дорог. При этом у дорожного полотна увеличивается срок службы за счёт регулярного просушивания асфальта и профилактики трещин и выбоин. Также разработчики технологии уверены, что благодаря подогреву дорог «будет значительная экономия на уборке улиц». Но, по словам специалистов, у их изобретения есть главный минус — высокая стоимость.

Также отмечается, что система подогрева будет подсоединена к метеослужбе для быстрого реагирования при выпадении осадков. А потребляемая мощность может варьироваться в зависимости от этого фактора.

«Технология заключается в укладке дополнительного слоя, который включает в себя нагреватели и сеть датчиков, которые отслеживают текущую температуру дорожного полотна. Во время строительства его достаточно просто размотать из рулона и уложить», — объяснил кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобильные дороги и мосты» Кирилл Тюрюханов.