Российские учёные предложили замену антибиотикам в сельском хозяйстве

С 1 марта 2025 года в России запретили использовать антибиотики в кормлении животных, что вынуждает искать безопасные альтернативы. Учёные из Дальневосточного федерального университета предложили заменить их пробиотиками, созданными на основе морских водорослей. Они пояснили, что полный отказ от антибиотиков без замены может ослабить иммунитет скота и повысить риск эпидемий. Пробиотики, содержащие полезные бактерии, помогут предотвратить инфекции и улучшить пищеварение животных, что делает их идеальным решением.

Разработанные пробиотики нового поколения учитывают особенности микробиома животных и человека. Уникальная технология сочетает пробиотические микроорганизмы и полисахариды из морских ресурсов Дальнего Востока, что улучшает качество кормов и безопасность продукции. Хотя за рубежом пробиотики давно применяются в сельском хозяйстве, Россия только начинает осваивать их производство. Учёные уверены, что внедрение новых биокомплексов обеспечит высокий уровень биозащиты.

На Дальнем Востоке планируют наладить выпуск пробиотиков на современном предприятии «Фармасинтез» в ТОР «Надеждинская». Сейчас учёные совместно с животноводческими хозяйствами тестируют эффективность биокомплексов и разрабатывают новую нормативную базу для их серийного производства. Генеральный директор компании «Арника» Людмила Текутьева отметила, что введение нового ГОСТа, регулирующего промышленное производство пробиотиков, планируется к 2026 году.