Российские учёные предположили, что большую роль в эволюции сыграл рак

Российские учёные предположили, что большую роль в эволюции сыграл ракНеконтролируемое деление тканей тела могло стать важным фактором на ранних этапах эволюции
Рак вызывает неконтролируемое деление клеток различных тканей человека. Эту болезнь не всегда удаётся вылечить во взрослом возрасте. Но Российские учёные предположили, что в определённый момент истории жизни на земле такое
Учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета представили новую теорию развития живых организмов, которая помогает объяснить некоторые необычные биологические явления. Исследователи предлагают, что эволюция происходит не плавно и постепенно, как считал Дарвин, а скачками и резкими изменениями, за которыми следует период стагнации. Эта теория основана на предположении о роли наследуемых опухолей в процессе эволюции.
Согласно новой теории, опухоли могут приобретать новые функции и играть ключевую роль в эволюции генома. Учёные предлагают термин «TSEEN-гены» для описания новых генов, которые образуются в опухолях. Исследователи отмечают, что частота возникновения опухолей в органах напрямую зависит от их возраста. Они также утверждают, что опухоли могут способствовать развитию новых типов клеток, тканей и органов.
Эта новая теория имеет важные импликации для онкологических исследований. TSEEN-гены, выявленные в рамках этой теории, могут стать перспективными целями для разработки противоопухолевых вакцин, а также удобными маркерами для диагностики и мониторинга опухолей. Одним из успешных примеров практического применения этой теории является ген Brachyury, который имеет высокую экспрессию в различных опухолях и на который направлены разработки вакцин против рака.
Теория carcino-evo-devo предлагает новый взгляд на положительную роль наследуемых опухолей в эволюции. Вместо попыток полностью избавиться от опухолей, исследователи предлагают стабилизировать и использовать их для дальнейшего развития организма. Эта теория согласуется с другими теориями эволюции и может помочь более полно понять процессы развития живых организмов.