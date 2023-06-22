Российские учёные предположили, что большую роль в эволюции сыграл рак

Учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета представили новую теорию развития живых организмов, которая помогает объяснить некоторые необычные биологические явления. Исследователи предлагают, что эволюция происходит не плавно и постепенно, как считал Дарвин, а скачками и резкими изменениями, за которыми следует период стагнации. Эта теория основана на предположении о роли наследуемых опухолей в процессе эволюции.

Согласно новой теории, опухоли могут приобретать новые функции и играть ключевую роль в эволюции генома. Учёные предлагают термин «TSEEN-гены» для описания новых генов, которые образуются в опухолях. Исследователи отмечают, что частота возникновения опухолей в органах напрямую зависит от их возраста. Они также утверждают, что опухоли могут способствовать развитию новых типов клеток, тканей и органов.

Эта новая теория имеет важные импликации для онкологических исследований. TSEEN-гены, выявленные в рамках этой теории, могут стать перспективными целями для разработки противоопухолевых вакцин, а также удобными маркерами для диагностики и мониторинга опухолей. Одним из успешных примеров практического применения этой теории является ген Brachyury, который имеет высокую экспрессию в различных опухолях и на который направлены разработки вакцин против рака.

Теория carcino-evo-devo предлагает новый взгляд на положительную роль наследуемых опухолей в эволюции. Вместо попыток полностью избавиться от опухолей, исследователи предлагают стабилизировать и использовать их для дальнейшего развития организма. Эта теория согласуется с другими теориями эволюции и может помочь более полно понять процессы развития живых организмов.