Российские учёные предсказали сохранение льда в Арктике до 2050 года

В Арктике не ожидается полного исчезновения льда к середине века, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Эксперты отметили, что в ближайшие десятилетия условия останутся примерно такими же, как сейчас. Льды в арктических морях будут сходить с августа по октябрь даже в самые тёплые годы, а в остальное время сохранятся. Также в институте указали, что в период 2030–2050 годов температура воздуха может снизиться из-за естественных климатических циклов.

Климатолог Алексей Кокорин, представляющий фонд «Природа и люди», добавил, что в 2027 году лёд может полностью растаять в Северном Ледовитом океане, но вероятность этого события составляет всего 3%, да и продлится оно всего один день. Более того, ранее в докладе Росгидрометцентра говорилось, что в 2030-е годы вероятность кратковременного полного таяния льда увеличится до 5%, но эти данные остаются гипотетическими.

Учёные подчёркивают, что долгосрочные климатические прогнозы зависят от множества факторов, включая природные колебания и глобальные выбросы парниковых газов. Хотя полное исчезновение арктических льдов в обозримом будущем маловероятно, такие прогнозы служат напоминанием о необходимости внимательного отношения к изменению климата.