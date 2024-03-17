Российские учёные предсказали свойства и строение перспективных материалов из углерода

Последние годы принесли новые направления в изучении графена, отметил профессор Константин Катин. Одно из них — создание новых аллотропов графена, сохраняющих его прочность и при этом имеющих дополнительные полезные свойства. Однако, их синтез оказывается сложным из-за их менее выгодной энергетической структуры.

Синтез аллотропов становится возможным благодаря развитию технологий самосборки молекул на металлических подложках. Это открывает путь к созданию множества новых материалов, в том числе диамантов. Диаманты на основе графена становятся более доступными благодаря новым химическим методикам, что может привести к новым открытиям в области оптоэлектроники.

Учёные планируют использовать новые диаманты для создания полупроводниковых устройств, таких как транзисторы. Их исследования нацелены на выявление преимуществ новых материалов и их возможного использования в практике.