Российские учёные предупредили о максимальном сближении астероида с Землёй за текущее столетие

Российские учёные предупредили о максимальном сближении астероида с Землёй за текущее столетиеВ следующий раз подобное произойдёт лишь почти через 60 лет
Группа российских учёных из Института прикладной математики имени Келдыша РАН зафиксировала максимальное сближение астероида с Землей в XXI веке.
Называется небесное тело непримечательно — 2006 HV5. Астероид имеет диаметр около 300 м и, в момент сближения, находился на расстоянии 2,4 млн км от Земли. Учёные использовали радар Голдстоун в Калифорнии для снятия сближения в оптическом диапазоне и уточнения орбиты астероида.
По словам специалистов, в следующий раз астероид приблизится к Земле на такое же расстояние лишь в апреле 2081 года.
Напомним, что ранее в марте 2023 года специалисты из Университета Аликанте в Испании обнаружили, что астероид Дидимос вращается настолько быстро, что отбрасывает обломки вблизи своего экватора.
Такие исследования помогают учёным лучше понимать динамику астероидов и оценивать риски их сближения с Землёй для предотвращения возможных опасностей.