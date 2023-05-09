Наука и технологии
18:11, 09 мая 2023
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Российские учёные предупредили о мощных магнитных бурях, которые могут бушевать на Земле два дня подряд

С 9 по 10 мая

Учёные из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики предупредили о том, что 9 и 10 мая ожидаются магнитные бури уровня G2.

Специалисты рассказали, что крупные солнечные пятна были замечены 1-3 мая, после этого начали наблюдаться колебания геомагнитной обстановки: мощность магнитных бурь увеличилась до 4 баллов 7 мая и находилась в этих пределах 8 мая. А 9 мая магнитные бури усилятся до 5 баллов, к вечеру 10 мая понизятся до 3.

Как отмечается, геомагнитная обстановка стабилизируется к 11 мая.

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