Российские учёные предупредили о мощных магнитных бурях, которые могут бушевать на Земле два дня подряд

Специалисты рассказали, что крупные солнечные пятна были замечены 1-3 мая, после этого начали наблюдаться колебания геомагнитной обстановки: мощность магнитных бурь увеличилась до 4 баллов 7 мая и находилась в этих пределах 8 мая. А 9 мая магнитные бури усилятся до 5 баллов, к вечеру 10 мая понизятся до 3.

Как отмечается, геомагнитная обстановка стабилизируется к 11 мая.