Российские учёные предупредили о мощных магнитных бурях, которые могут бушевать на Земле два дня подряд

18:11, 09 мая 2023
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Российские учёные предупредили о мощных магнитных бурях, которые могут бушевать на Земле два дня подрядС 9 по 10 мая
Учёные из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики предупредили о том, что 9 и 10 мая ожидаются магнитные бури уровня G2.
Специалисты рассказали, что крупные солнечные пятна были замечены 1-3 мая, после этого начали наблюдаться колебания геомагнитной обстановки: мощность магнитных бурь увеличилась до 4 баллов 7 мая и находилась в этих пределах 8 мая. А 9 мая магнитные бури усилятся до 5 баллов, к вечеру 10 мая понизятся до 3.
Как отмечается, геомагнитная обстановка стабилизируется к 11 мая.