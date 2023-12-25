Российские учёные предупредили о скором исчезновении дальневосточной ели

Российские учёные предупреждают о возможном уменьшении площади посадок аянской ели на Дальнем Востоке из-за изменений климата. Исследователи утверждают, что рост температур и уровня осадков в летние месяцы может значительно сократить область, где процветает эта хвойная порода. Группа учёных изучала, как изменения климата влияли на рост аянской ели на южных склонах Сихотэ-Алиня в течение двух-трёх столетий.

Учёные пришли к выводу, что распространение аянской ели будет зависеть от времени года, в которое произойдёт потепление. Если потепление будет сильным летом, нижняя граница распространения сместится в более высокие участки горной системы, более 500 м над уровнем моря. Это связано с тем, что там температуры и влажность останутся ниже, чем в долинах.

Исследователи провели экспедиции в восемь различных регионов гор, извлекая образцы годичных колец и изучая условия, в которых сейчас растут местные посадки аянской ели. Результаты анализа показали, что посадки ели быстрее росли в летние месяцы, если они произрастали на большой высоте и на крутых склонах гор, где вода быстро стекает в сторону подножий Сихотэ-Алиня. Учёные считают, что с усилением глобального потепления область процветания аянской ели может значительно сократиться в долинах и на низинных участках склонов Сихотэ-Алиня, что требует внимания при разработке мер по сохранению этого важного вида деревьев.