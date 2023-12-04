Российские учёные приблизили создание нейроморфных компьютеров и сетей 6G

Учёные из России и Южной Кореи представили новый способ анализа субтерагерцевого излучения, что открывает перспективы для высокоскоростных вычислений и разработки инновационных технологий. Концепт спектрального анализатора, предложенный исследователями, основан на использовании антиферромагнитного осциллятора, который позволяет измерять спектр субтеррагерцевого излучения.

Субтерагерцевый диапазон частот обещает повысить производительность электроники в сотни раз по сравнению с современными процессорами. Этот прогресс может быть особенно полезен при создании нейроморфных компьютеров. Также субтерагерцевые частоты могут способствовать развитию мобильных сетей шестого поколения и технологий интернета вещей.

Кроме того, учёные подчёркивают потенциал использования субтерагерцевого диапазона в медицине и области безопасности, включая системы досмотра для обнаружения запрещённых веществ. Разработанный спектральный анализатор обещает быть более эффективным и простым в использовании по сравнению с аналогами на рынке, обеспечивая высокие скорости определения частоты субтеррагерцевых сигналов.

Сложности работы с субтерагерцевыми частотами по-прежнему существуют, но активное развитие механизмов для генерации, приёма и расшифровки таких сигналов может привести к созданию эффективных источников и детекторов в этом диапазоне. Электроника, использующая спин электрона вместо движения электронов, представляет собой одно из решений, обещающих увеличить производительность электронных устройств.