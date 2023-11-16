Российские учёные придумали, как эффективней контролировать углекислый газ

Учёные из Новосибирского государственного университета предложили способ более эффективного улавливания углекислого газа с использованием наночастиц серебра в процессе формирования газовых гидратов. Газовые гидраты, также известные как «горючий лёд», представляют собой кристаллические соединения льда и газа, которые могут быть использованы для хранения природного газа. Учёные предлагают добавлять наночастицы серебра в раствор, что не только ускоряет процесс формирования гидрата, но и увеличивает объем улавливаемого углекислого газа.

Этот метод может быть применён для улавливания углекислого газа из различных источников, таких как дымовые газы или синтез-газ, получаемый из твёрдого или жидкого топлива методом газификации. Гидрат углекислого газа формируется при относительно низком давлении и температуре, что делает его экономически выгодным для использования в промышленных процессах. Этот метод исследуется при поддержке Российского научного фонда.