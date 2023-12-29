Российские учёные придумали, как эффективно изучать древности

Инженеры Новосибирского университета создали новую технологию для диагностики объектов культурного наследия с использованием цифровой радиографии. Вместо традиционной плёнки они применяют плоскопанельный детектор, который передаёт изображения на компьютер в реальном времени. Эта технология позволяет экономить время и обеспечивает высокую чувствительность, позволяя распознавать объекты размером до 0,1 мм.

В эксперименте использовались археологические находки из Старой Руссе, исследованные перед предстоящей реставрацией. Четыре артефакта, датированные XII веком, были подвергнуты цифровому рентгенографическому обследованию. Это включало в себя предметы из чёрного металла, такие как ключ и корпус замка, а также украшения из цветных металлов. Результаты позволили определить состояние и декоративные особенности каждого предмета.

Директор центра археологических исследований НовГУ, Сергей Торопов, подчеркнул, что новая технология даёт возможность детального изучения состояния артефактов, особенно тех, что подверглись коррозии. Это открытие считается перспективным для дальнейших работ в предреставрационном обследовании археологических находок.