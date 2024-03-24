Российские учёные придумали, как экологично утилизировать отходы ТЭЦ

В России каждый год угольные электростанции производят около 22 млн тонн золошлаковых отходов, а в мире эта цифра превышает 800 млн тонн. Эти отходы занимают огромную территорию, примерно 20 тыс. квадратных километров.

Существует несколько способов использования этих отходов для производства строительных материалов. Например, высококальциевые золы и шлаки могут быть использованы как цемент, а низкокальциевые могут стать заполнителями в бетоне. Однако лишь небольшая часть отходов используется таким образом, частично из-за устоявшихся предубеждений о неэкологичности продукта.

Научные исследования показывают, что технологии утилизации золы уже давно применяются по всему миру, особенно в Европе и Азии. В России также ведутся работы по разработке более эффективных методов использования этих отходов, включая создание геополимерных материалов.

Геополимеры рассматриваются как экологически более выгодная альтернатива традиционным стройматериалам. Однако их производство требует дополнительных исследований, чтобы оптимизировать процесс и улучшить качество материала.