Российские учёные придумали, как исключить бактериальное заражение имплантов

Учёные из нескольких российских институтов совместно разработали специальные покрытия, которые могут защитить импланты, вживляемые в человеческий организм, от микробных инфекций. Эти импланты, такие как протезы и медицинские устройства, используются для замещения или улучшения работоспособности органов и тканей в организме. Однако существует риск заражения их микробами во время операции, что может вызвать серьёзные проблемы. Исследователи создали специальные наноструктурированные поверхности из силикона, которые могут предотвращать образование биопленок и защищать импланты от микробных инфекций.

Эти наноструктуры представляют собой мельчайшие иголочки, нанесённые на силиконовую поверхность. Эти иголочки слишком малы для того, чтобы микробы могли на них осесть, и когда микроб попытается это сделать, его оболочка растягивается и лопается, что приводит к его гибели. Такие поверхности могут снижать количество бактерий на имплантах до 90%. Кроме того, эти наноструктуры могут иметь эстетически привлекательный внешний вид, так как они создают радужные переливы при попадании света.

Эти исследования продолжаются, и учёные экспериментируют с разными формами и расположением наноструктур, чтобы добиться максимального антибактериального эффекта. Это важный шаг в области медицинских имплантов, который может улучшить безопасность и эффективность медицинских операций, во избежание микробных инфекций.