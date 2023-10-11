Российские учёные придумали, как использовать глицин в электронике

Учёные из МИЭТ предложили использовать глицин в медицинской электронике. Они усовершенствовали кристаллы глицина, что делает возможным создание маленьких биосовместимых устройств с улучшенной электромеханической активностью.

Это открытие важно для высокотехнологичной медицины, так как электронные компоненты в имплантах улучшают их функциональность и управляемость. Учёные достигли полировки кристаллов на молекулярном уровне, что даёт заметный прирост в эффективности материала.

Этот прогресс открывает новые горизонты для создания медицинской электроники и может привести к разработке более совершенных медицинских устройств.