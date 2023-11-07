Российские учёные придумали, как изолировать твёрдые бытовые отходы от крыс

На полигонах, где изолируют твёрдые бытовые отходы, обычно используют материалы, которые имеют недостатки, такие как плохая изоляция и способность пропускать кислород и воду. Это может привести к образованию кислых вод и нежелательным процессам. Учёные из Пермского Политехнического университета разработали более эффективный материал для изоляции отходов на полигоне. Этот материал не только эффективно изолирует отходы, но и предотвращает доступ птиц, грызунов и насекомых, а также останавливает процессы гниения и образования вредных газов и запахов.

Исследователи использовали сухой осадок, полученный после очистки кислой шахтной воды, и добавили к нему реагент с кальцием. Этот процесс превратил кислую воду в щелочную и создал порошок, который можно использовать в качестве изолирующего материала. Этот материал препятствует проникновению кислорода и влаги, а также обеспечивает прочную изоляцию.

Кроме того, при воздействии воды на полигоне, бытовые отходы смешиваются с осадком и образуют твёрдое покрытие, которое можно использовать для строительства нежилых помещений и строений. Это решение помогает не только избежать негативных воздействий на окружающую среду, но и создать дополнительные возможности для использования полигонов в будущем.