Российские учёные придумали, как извлекать литий для батарей из морской воды

Учёные из Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН и других научных организаций разработали новый метод экстракции лития из водных растворов. Они показали, что 2-гидроксифенилфосфонаты совместно с триоктилфосфиноксидом (ТОФО) способны селективно извлекать литий, даже если в растворе много натрия и калия. Этот метод может быть полезен для промышленного получения лития.

Традиционные методы извлечения лития из природных рассолов требуют долгого времени и больших площадей для выпаривания, что подходит только для стран с сухим климатом. Новый метод экстракции основан на различном распределении лития, натрия и калия между двумя несмешивающимися жидкостями. Он обещает быть более эффективным и менее затратным по сравнению с существующими методами.

Литий играет ключевую роль в современных технологиях, особенно в производстве литий-ионных аккумуляторов. Спрос на литий стремительно растёт, и его природные запасы, особенно рудные месторождения, близки к исчерпанию. Россия имеет значительные запасы лития в гидроминеральных источниках, что делает разработку новых методов его экстракции особенно актуальной для экономики страны.