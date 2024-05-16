Российские учёные придумали, как лечить рак мозга во сне

Учёные из СГУ представили новый метод лечения глиобластомы мозга, который можно использовать, пока пациент спит. Они использовали лазеры и стимуляцию дренажа мозга для этого. Глиобластома — это очень серьёзный вид рака, который быстро растёт и разрушает здоровые ткани мозга. Однако лечение таких опухолей затруднено из-за защитного барьера между кровеносной системой и мозгом, который не позволяет лекарствам проникать в мозг.

Учёные открыли, что применение лазеров и стимуляции дренажа мозга может помочь в борьбе с опухолью, обойдя необходимость использования особых веществ, которые не подходят для всех пациентов. Этот метод активизирует «пылесосы» мозга, которые выводят токсины и повышают иммунитет, препятствуя росту опухоли. Они работают особенно эффективно во время глубокого сна, когда мозг не отвлекается на другие задачи и может сосредоточиться на самоочищении.

Заведующая кафедрой физиологии человека и животных в СГУ, Оксана Семячкина-Глушковская, объяснила, что во время сна мозг «моет» себя от «засоров», и эта технология безопасна и портативна. Учёные утверждают, что этот метод может быть полезен не только для лечения опухолей мозга, но и для других заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Технология находится на стадии лицензирования, и в ближайшие годы будут проведены первые клинические испытания.