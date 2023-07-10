Российские учёные придумали, как находить остатки опухоли после удаления основной части

Учёные Приволжского медицинского университета разрабатывают метод, который позволит обнаружить минимальные остаточные опухоли или их рецидив у пациентов с раком. Сейчас они тестируют метод на различных видах рака, таких как колоректальный рак, меланома и аденокарцинома лёгкого. Основная цель — выявить опухоли с помощью известных мутаций в опухолевых клетках или анализа ДНК опухоли для поиска мутаций.

С помощью этой методики врачи смогут определить эффективность послеоперационной терапии и выбрать наиболее подходящие препараты на основе мутаций, обнаруженных в опухолевых клетках. Проект руководит Анна Масленникова, заведующая кафедрой онкологии, лучевой терапии и лучевой диагностики.

Эта работа станет основой для программы индивидуальной терапии раковых пациентов после операций. Планируется, что программа будет реализована к февралю 2024 года. Исследователи уже протестировали метод на образцах крови пациентов, используя ПЦР и анализ последовательности ДНК для поиска мутаций.

В итоге, учёные Приволжского медицинского университета работают над методикой обнаружения остаточных опухолей или их рецидива у пациентов с раком. Их методика будет основана на мутациях в опухолевых клетках и анализе ДНК опухоли. Это позволит врачам определить эффективность послеоперационной терапии и разработать индивидуальную терапию для пациентов после операций. Программа ожидается в 2024 году.