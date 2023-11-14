Российские учёные придумали, как очищать стоки на нефтяных месторождениях

Учёные Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ), разработали инновационную технологию для более эффективной очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях (КОС), использующих биореакторы с аэробными микроорганизмами. Это устройство, изначально предназначенное для КОС нефтяных месторождений, также может быть применено в экстремальных условиях Арктики.

Суть технологии заключается в стимулировании активного ила в аэротенках очистных сооружений озоном. Озон, являясь мощным окислителем, используется в малых дозах для создания благоприятной окислительно-восстановительной среды для аэробных микроорганизмов. Эти микроорганизмы, осуществляя биологическую очистку воды, нейтрализуют опасные загрязнители.

Аэротенки представляют собой проточные резервуары, обеспечивающие кислородом рост аэробных микроорганизмов, необходимых для очистки воды. Учёные столкнулись с трудностью контроля микродоз озона, чтобы они оказывались безопасными для микроорганизмов, и создали устройство с озонатором, датчиками и блоком управления для регулировки концентрации загрязнений.

Проект был разработан совместно учёными ТГАСУ, Томского политехнического университета, «ТомскНИПИнефть» и компании «Энергонефть Томск». После успешных лабораторных исследований устройство было доработано и протестировано на нефтяном месторождении. В ближайшее время планируется установка озонатора на очистных сооружениях вахтового посёлка Пионерный по договору с «Томскнефть» ВНК в рамках целевой экологической программы.