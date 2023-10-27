Российские учёные придумали, как очищать водоёмы от нефти

Учёные из Брянского государственного инженерно-технологического университета (ГТУ) разработали новые сорбенты для очистки водных ресурсов от нефтяных разливов, и эти инновации можно использовать многократно. Один килограмм этого материала способен впитать до 2 тонн нефти, что в три раза больше, чем существующие сорбенты.

Эти сорбенты созданы на основе пенополиуретанов, подобных тем, что используются для производства губок для мытья посуды. С использованием парафинов учёные усовершенствовали их способность впитывать нефть и сделали их водоотталкивающими. Теперь каждый грамм сорбента способен впитать до 40 граммов нефти на собственный вес, и применять их можно более 50 раз. Это означает, что всего 1 килограмм этого сорбента может собрать свыше 2 тонн нефти.

Сравнивая с текущими сорбентами, которые впитывают до 60 граммов нефти на грамм сорбента и могут использоваться только 10 раз, разработанные в ГТУ сорбенты оказываются намного эффективнее, что делает их важным инструментом для борьбы с нефтяными разливами и восстановления природы. Эта разработка получила патент в 2022 году и предоставляет возможность не только удалить загрязнители из окружающей среды, но и извлечь нефть и её продукты для последующего использования.