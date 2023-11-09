Российские учёные придумали, как определять происхождение винограда в вине

Российские учёные придумали способ узнать, откуда взялся виноград для вина. Директор научно-исследовательского института «Магарач» РАН, Владимир Лиховской, сообщил об этом на винном форуме. Он не раскрыл подробности метода, чтобы избежать возможного копирования идеи.

Институт «Магарач» был основан в 1828 году по указу Николая I для развития виноделия. Сегодня этот научный центр занимается всем процессом создания вина — от выращивания винограда до производства продукции. В 2022 году они начали продажу саженцев винограда из собственного питомника.

В фонде института есть 892 штамма микроорганизмов, которые играют важную роль в виноделии.