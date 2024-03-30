Российские учёные придумали, как перерабатывать осадок сточных вод в грунт

Учёные из Пермского политехнического университета предложили способ превращения иловых осадков в полезный грунт для восстановления повреждённых земель. Они использовали специальные химические добавки для очистки илов, делая их безопасными и полезными для земли. Этот метод помогает не только избавиться от неприятного запаха, но и уменьшить содержание вредных веществ в осадках.

Иловые осадки, получаемые после очистки сточных вод, содержат множество загрязняющих веществ, но при этом они богаты элементами, необходимыми для роста растений. Обычное захоронение этих осадков невозможно из-за их вредного воздействия на окружающую среду. Учёные разработали специальные составы, которые способны безопасно превращать иловые осадки в полезный грунт. Для этого проводились эксперименты с разными добавками, и наиболее эффективными оказались гипохлорит натрия и торф.

Предложенный способ переработки осадков включает два этапа: химическую обработку для очистки от вредных веществ и добавление торфа для создания плодородного грунта. Это позволяет минимизировать вредные выбросы и использовать осадки в качестве полезного материала для земли. Такой подход не только эффективен с точки зрения экологии, но и экономически выгоден.