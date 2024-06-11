Российские учёные придумали, как перерабатывать пластиковые отходы в нефть

В России каждый год создаётся много пластикового мусора — от 3,5 до 8,5 миллионов тонн. Это количество ожидается удвоиться к 2025 году. Но только 5-12% этого мусора перерабатывается повторно, потому что процесс слишком дорогой, и первичное сырье дешевле. Производители пластиковых изделий пока предпочитают использовать новый пластик вместо вторичного.

Сейчас много компаний стремятся к экологической безопасности в своей деятельности. Они хотят переходить на производство, которое меньше загрязняет окружающую среду. Но для этого им нужны новые технологии, чтобы бороться с промышленными отходами.

Специалисты из Пермского Политеха создали установку, которая перерабатывает пластиковые отходы в разные виды топлива. Эта технология — уникальная возможность переработки большого количества разнообразных отходов. Уже есть компании, заинтересованные в этом проекте, и есть поддержка от правительства для его дальнейшего развития.