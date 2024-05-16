Российские учёные придумали, как прогнозировать износ опор мостов

Российские учёные придумали, как прогнозировать износ опор мостовПо целому ряду параметров
Учёные Пермского политеха (ПНИПУ) разработали модель для прогнозирования износостойкости опор мостов. Эту модель планируют расширить для оценки сейсмического воздействия, чтобы создать дефицитные сейсмостойкие опорные части. В университете рассказали, что разработка позволит лучше предсказывать поведение конструкций под разными нагрузками, включая землетрясения и экстремальные температуры.
По словам специалистов, опорные части — это «сердце» мостового сооружения, которое требует надёжных технологий для прогнозирования их поведения. Проблемы могут возникать из-за износа смазочных материалов в антифрикционных прослойках, что приводит к трению стальных частей и заклиниванию опоры. Новая модель помогает прогнозировать работу этих прослоек в различных ситуациях, учитывая характеристики смазки, полимеров и геометрию конструкции.
Ассистент кафедры ПНИПУ Анастасия Богданова подчеркнула, что даже при отсутствии смазки полимерные прослойки могут выполнять свои функции и предотвращать сцепление металлических элементов. Старший преподаватель Юрий Носов отметил, что эти данные уже используются крупнейшим российским производителем опорных частей мостов, компанией «Альфатех». Исследование опубликовано в журнале Designs и поддержано Минобрнауки РФ.