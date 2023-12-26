Российские учёные придумали, как сделать червей и улиток питательней

Биологи из Томского государственного университета добились уникального успеха в изменении состава биомассы беспозвоночных. Они повысили содержание белка, витаминов и минералов у таких животных, открывая новые перспективы для создания ферм в России. Мраморные тараканы, домовые сверчки и другие виды стали богаче витаминами С, группы B, К, йодом, цинком и железом.

Эксперимент проведён на беспозвоночных, которых обычно используют в качестве корма, для приготовления блюд или утилизации органических отходов. Учёные подчеркнули экологическую ценность полученной биомассы, где тяжёлые металлы присутствуют в минимальных количествах. Проект поддержан Российским научным фондом, и его результаты означают возможность развития нового направления в сельском хозяйстве и фармацевтике.

Руководитель проекта, Анастасия Симакова, рассказала о значительном увеличении содержания витаминов и минералов у различных видов беспозвоночных. Специалисты смогли повысить уровень витамина C, группы B, а также значительно обогатить биомассу минералами, такими как железо, селен, цинк, калий и другие. Этот прогресс открывает перспективы для дальнейшего увеличения питательной ценности биомассы и создания новых линий беспозвоночных с высоким содержанием белка и других полезных веществ.