Российские учёные придумали, как сделать морскую капусту полезнее

Учёные из ЮУрГУ придумали новый способ обработки морской капусты. Они утверждают, что этот метод не только сохраняет полезные свойства капусты, но и делает их ещё сильнее. С его помощью можно создавать биодобавки, которые подойдут для людей, нуждающихся в особом рационе.

Морская капуста, известная своим высоким содержанием йода, также богата природными полисахаридами, такими как фукоидан. Это вещество имеет много полезных свойств, включая противоопухолевые и антивоспалительные. Учёные изучили методы извлечения фукоидана из морской капусты и обнаружили, что ультразвуковая обработка позволяет значительно улучшить его свойства.

Новый способ обработки морской капусты с помощью ультразвука позволяет сохранить целостность фукоидана и повысить его активность. Это открывает новые перспективы для создания биодобавок, которые могут быть полезны как для специальных диет, так и для профилактики заболеваний.