Российские учёные придумали, как снизить энергозатраты на корм для животных

Недавнее исследование, опубликованное в журнале «Вестник Казанского государственного аграрного университета», выявило потенциал новой технологии для улучшения сельскохозяйственного производства.

Учёные использовали различные научные подходы, чтобы изучить влияние физических и технических характеристик кормов на процесс измельчения. В результате создано устройство с оптимальной формой, обеспечивающее равномерное измельчение корма и снижение энергопотребления благодаря регулировке скорости.

Особенности нового измельчителя включают рабочую камеру с усечённым конусом для равномерной подачи корма, механизм регулировки скорости и свободное перемещение измельчённого корма. Этот подход позволяет сократить энергопотребление на 15-20%, улучшая при этом качество конечного продукта.