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Наука и технологии
Опубликовано 09 апреля 2024, 21:10
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Российские учёные придумали, как снизить энергозатраты на корм для животных

Во время его переработки
Учёные Казанского ГАУ улучшили технологию измельчения корма для животных
Российские учёные придумали, как снизить энергозатраты на корм для животных
© Brett Jordan

Недавнее исследование, опубликованное в журнале «Вестник Казанского государственного аграрного университета», выявило потенциал новой технологии для улучшения сельскохозяйственного производства.

Учёные использовали различные научные подходы, чтобы изучить влияние физических и технических характеристик кормов на процесс измельчения. В результате создано устройство с оптимальной формой, обеспечивающее равномерное измельчение корма и снижение энергопотребления благодаря регулировке скорости.

Особенности нового измельчителя включают рабочую камеру с усечённым конусом для равномерной подачи корма, механизм регулировки скорости и свободное перемещение измельчённого корма. Этот подход позволяет сократить энергопотребление на 15-20%, улучшая при этом качество конечного продукта.