Российские учёные придумали, как снизить влияние твёрдых частиц на добычу нефти

При добыче нефти на внутренних стенках скважин скапливаются асфальтосмолопарафиновые отложения, мешающие нормальной работе оборудования. Эти отложения создают дополнительную нагрузку на технику, что может привести к авариям. Модели, используемые для прогнозирования этих отложений, часто не учитывают влияние твёрдых частиц, таких как песок, которые осложняют добычу на более 50% скважин.

Учёные ПНИПУ изучили, как песок разных фракций влияет на количество отложений в нефти. Они провели исследование на специальной установке, имитирующей процесс образования парафинов в трубопроводе. Проанализировав полученные отложения, они выяснили, что добавление частиц песка диаметром 0.25-0.05 и 0.5-0.25 мм при концентрации более 5% значительно увеличивает образование парафинов. Мелкие частицы почти не влияют на этот процесс.

Результаты исследования помогут усовершенствовать модели прогнозирования парафинообразования. Это повысит точность вычислений и продлит срок службы нефтедобывающего оборудования. Более точное прогнозирование и своевременное обслуживание сделают добычу нефти более эффективной и безопасной.