Российские учёные придумали, как улучшить бетон с помощью нанотрубок

Учёные из ФИЦ «Институт катализа СО РАН» работают над новой технологией бетона с улучшенными характеристиками. Они добавляют углеродные нанотрубки, чтобы сделать его ещё прочнее. Это помогает уменьшить поры в бетоне и предотвращает образование трещин.

В рамках проекта учёные также занимаются импортозамещением нанотрубок. Они планируют производить их сами в больших объёмах. Это поможет сделать новую технологию доступной для промышленного применения. Разработка также включает создание специальной линейки продуктов с использованием углеродных нанотрубок для различных инженерных конструкций и материалов.

Проект по созданию новой технологии ведётся совместно с Новосибирским государственным университетом и поддерживается Российским научным фондом и правительством Новосибирской области.