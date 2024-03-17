Российские учёные придумали, как улучшить конструкцию подвижных механизмов

Учёные разработали новый способ соединения полимерных и металлических материалов, который улучшает их качество. Они использовали кислоты и целлюлозу для обработки полимеров, что помогло укрепить сцепление слоёв. Такой подход позволяет создавать новые материалы для различных изделий, включая эндопротезы и автомобильные детали, делая их более прочными и долговечными. Результаты этого исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), были опубликованы в Journal of Composites Science.

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен — это особый тип пластика, который всё чаще используется в различных композитных материалах. Его уникальные свойства, такие как низкое трение и высокая прочность, делают его очень востребованным в медицине, промышленности и других отраслях. Этот полимер используется для создания имплантатов, подшипников и других изделий, которые должны быть прочными и долговечными.

Исследователи разработали метод получения сверхвысокомолекулярного полиэтилена из доступных материалов с использованием специальной технологии. Этот процесс позволяет улучшить свойства полимера и повысить его прочность. Они также нашли способ соединить полимерные ленты с металлической поверхностью, используя адгезивы, что делает их более надёжными и устойчивыми к разрушению.