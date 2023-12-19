Российские учёные придумали, как улучшить работу квантовых компьютеров

Российские учёные разработали теоретическую модель, которая раскрывает, как происходит передача энергии между элементами квантовых систем. Она позволит улучшить работу квантовых компьютеров и сенсоров. Младший научный сотрудник МФТИ, Иван Вовченко, объяснил, что модель поможет учёным лучше понять режим сильной связи между кубитами, облегчая поддержание их в этом состоянии, что особенно важно для квантовых систем.

В созданной теории детально описаны процессы обмена энергией внутри квантовых систем, влияющие на длительность работы квантовых компьютеров из-за потенциальных утечек энергии. Существующие подходы эффективны при сильной связи между квантовыми объектами или высоких уровнях утечек энергии, но недостаточно учитывают переходные моменты между этими состояниями. Российские физики представили модель, исследовав переход на примере двух взаимодействующих квантовых систем, что помогло определить критерий для перехода в режим сильной связи. Это понимание может ускорить разработку квантовых компьютеров и сенсоров, преодолевая фундаментальные ограничения в работе квантовых сенсоров, связанные с «особыми точками».