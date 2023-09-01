Российские учёные придумали, как улучшить сплавы алюминия для промышленности

Проект, который ведёт Виталий Дорошенко с Московского политеха, получил поддержку гранта президентской программы исследовательских проектов. Его исследование фокусируется на алюминиевых сплавах, а точнее, на том, как добавление различных элементов влияет на их свойства. Это исследование может иметь большое значение для разработки новых материалов в авиастроении, ракетостроении, автомобилестроении и других отраслях.

Основная идея исследования заключается в том, что добавление определённых элементов, таких как кальций и цинк, может улучшить прочность и коррозионную стойкость алюминиевых сплавов. Эти сплавы широко используются в промышленности, но они имеют некоторые недостатки, которые исследование Виталия Дорошенко может помочь устранить.

Исследование проводится с использованием различных методов, включая оптическую и электронную микроскопию, рентгеноструктурный анализ и механические испытания. Целью этой работы является определение оптимального состава сплавов и режимов их производства, чтобы получить материалы с наилучшими механическими и коррозионными свойствами.

Исследование Виталия Дорошенко может иметь большое значение для промышленности, так как оно может привести к созданию более прочных и долговечных материалов, что, в свою очередь, способствует развитию различных отраслей, включая авиацию и космическую технику.