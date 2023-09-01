Российские учёные придумали, как улучшить сплавы алюминия для промышленности

Российские учёные придумали, как улучшить сплавы алюминия для промышленностиС помощью легирования различными материалами
Учёные из России придумали, как улучшить свойства алюминиевых сплавов, покрывая их другими металлами
Проект, который ведёт Виталий Дорошенко с Московского политеха, получил поддержку гранта президентской программы исследовательских проектов. Его исследование фокусируется на алюминиевых сплавах, а точнее, на том, как добавление различных элементов влияет на их свойства. Это исследование может иметь большое значение для разработки новых материалов в авиастроении, ракетостроении, автомобилестроении и других отраслях.
Основная идея исследования заключается в том, что добавление определённых элементов, таких как кальций и цинк, может улучшить прочность и коррозионную стойкость алюминиевых сплавов. Эти сплавы широко используются в промышленности, но они имеют некоторые недостатки, которые исследование Виталия Дорошенко может помочь устранить.
Исследование проводится с использованием различных методов, включая оптическую и электронную микроскопию, рентгеноструктурный анализ и механические испытания. Целью этой работы является определение оптимального состава сплавов и режимов их производства, чтобы получить материалы с наилучшими механическими и коррозионными свойствами.
Исследование Виталия Дорошенко может иметь большое значение для промышленности, так как оно может привести к созданию более прочных и долговечных материалов, что, в свою очередь, способствует развитию различных отраслей, включая авиацию и космическую технику.