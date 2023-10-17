Российские учёные придумали, как упростить создание квантовых компьютеров

Учёные из Московского университета им. Ломоносова разработали материал, который может использоваться в будущих квантовых системах, работающих при обычной комнатной температуре. Этот материал, аналогичный редкому минералу намибиту, имеет структуру, которая может быть полезной для создания кубитов, используемых в квантовых компьютерах.

В настоящее время квантовые технологии, такие как квантовые компьютеры, часто требуют крайне низких температур для своей работы, что делает их сложными в использовании. Однако, материал, созданный учёными, обладает потенциалом для работы при обычных условиях комнатной температуры благодаря его структуре с атомами переходных металлов, которые образуют цепочки и слои.

Эксперименты подтвердили, что этот синтетический намибит остаётся намагниченным при комнатной температуре, что делает его уникальным объектом для изучения спиновой запутанности в условиях комнатной температуры. Это открытие может привести к новым возможностям в области квантовых технологий, исключая необходимость в экстремально низких температурах.