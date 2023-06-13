Российские учёные придумали, как замедлить развитие Альцгеймера на ранних этапах

Российские и американские биологи предложили интересный способ замедления развития болезни Альцгеймера. Они предположили, что можно использовать неинвазивную стимуляцию, чтобы влиять на барьер между кровеносной системой и мозгом и уменьшить его проницаемость на ранних стадиях болезни. Исследователи отмечают, что на более поздних стадиях стимуляцию следует применять осторожно, чтобы не ухудшить ситуацию.

Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) — это структура, которая разделяет мозг и кровеносную систему. Он позволяет проходить только определённым веществам, таким как питательные вещества и некоторым типам клеток, и защищает мозг от инфекций и токсинов. Однако при развитии деменции этот барьер становится проницаемее, что приводит к серьёзным последствиям для здоровья.

Учёные провели анализ предыдущих экспериментов по воздействию на ГЭБ без его вторжения. Они обратили внимание на два особенно перспективных метода: трансчерепную магнитную стимуляцию и стимуляцию постоянным током. Оба подхода позволили изменять проницаемость барьера у крыс, что может быть использовано для восстановления его нормальной работы у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Учёные предлагают провести серию экспериментов на людях, чтобы изучить влияние этих методов на работу ГЭБ и мозговую ткань у пациентов с деменцией и здоровых людей. Они также хотят выяснить, как воздействие влияет на накопление определённых веществ в мозге, которые играют роль в развитии болезни Альцгеймера. Исследователи отмечают, что такие эксперименты невозможно провести на клеточных культурах и модельных животных. Успешные результаты могут привести к разработке новых методов лечения этой болезни.