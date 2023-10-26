Российские учёные придумали, как защитить космические аппараты от мусора

Учёные из Московского университета М. В. Ломоносова разработали метод защиты космических аппаратов от повреждений, вызванных столкновениями с космическим мусором. Этот метод включает специальные экраны с сотовой структурой, где каждая ячейка заполнена газожидкостной смесью. Эти экраны способны поглощать и преобразовывать кинетическую энергию, возникающую при столкновениях на высокой скорости.

Космический мусор, двигающийся со значительной скоростью, представляет серьёзную опасность для космических аппаратов. Стандартные стальные защитные экраны требуют слишком большой толщины, что делает их неэффективными для орбитального использования. Сотовая защита, предложенная учёными, состоит из множества контейнеров с газожидкостной смесью, и их эффективность была подтверждена вычислительным моделированием.

Этот метод позволяет поглотить значительную часть кинетической энергии столкновения, что уменьшает его воздействие на космические аппараты. В будущем это решение может помочь уменьшить вес защитных элементов для орбитальных станций и снизить расходы на их отправку в космос.