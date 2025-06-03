Российские учёные придумали метод оценки совместимости пестицидов

Учёные Сибирского федерального университета разработали быстрый и экономичный метод проверки совместимости пестицидных смесей. Этот подход помогает избежать ненужных затрат на химикаты и уменьшить экологический вред. Основой метода стала ферментативная система, заимствованная у светящихся бактерий. Изменения в интенсивности свечения позволяют определить, взаимодействуют ли компоненты смеси между собой.

Как отмечают исследователи, зачастую фермеры используют смеси пестицидов без предварительной проверки, что приводит к непредсказуемым результатам. В одних случаях вещества усиливают друг друга, а в других мешают работе своих компонентов. Новый метод СФУ позволяет анализировать взаимодействие пестицидов за короткое время и без лишних затрат. Это особенно важно для аграриев, которые могут сэкономить средства и избежать избыточного загрязнения продукции и окружающей среды.

Испытания показали, что, например, препараты на основе глифосата и хлорокиси меди могут менять свои свойства при смешивании. Исследователи подчёркивают, что универсальных смесей не существует, и каждый состав требует индивидуальной проверки. В будущем учёные планируют дополнить свой метод новыми ферментами, чтобы сделать анализ ещё точнее.