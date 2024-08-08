Российские учёные придумали недорогой способ производства эндопротезов

Учёные Самарского университета имени Королева разработали новую технологию для производства титановых эндопротезов на 3D-принтерах, которая позволяет сделать этот процесс быстрее и дешевле. Используя инновационные конструкции с гексагональными ячейками, они смогли сократить расход материала, что делает изготовление имплантов более экономичным. В университете сообщили, что проект уже получил грантовую поддержку и реализуется в рамках Передовой инженерной аэрокосмической школы.

По словам разработчиков, новая технология позволит сократить время подготовки к 3D-печати индивидуальных эндопротезов примерно в 2,5 раза. Пористая структура протезов, выполненная в форме пчелиных сот, делает их прочными, но лёгкими, что значительно снижает себестоимость производства. Ожидается, что изготовление одного протеза по новой методике займёт 15-20 дней, а затраты снизятся на 45%.

Максим Звягинцев, инженер-конструктор инжинирингового центра университета, отметил, что в России пока нет единой системы для проектирования и создания персонализированных имплантатов с использованием 3D-печати. Этот проект направлен на создание такой системы, что позволит производить не только эндопротезы тазобедренного сустава, но и другие виды протезов, такие как коленные.