Российские учёные придумали новую технологию лечения рака

Российские учёные предложили использовать нейтрофилы — особые лейкоциты, составляющие значительную часть иммунной системы, для доставки наночастиц в злокачественные опухоли. Это открытие может существенно улучшить методы лечения рака, предоставив новые возможности для эффективной диагностики и терапии. О своей разработке рассказали специалисты НИТУ МИСИС.

Наночастицы давно используются в медицине для доставки лекарств непосредственно в опухоль, но для эффективного лечения важно обеспечить их правильную доставку. Один из вариантов решения этой задачи — использование нейтрофилов, которые могут захватывать и переносить наночастицы. Как объяснил Максим Абакумов, кандидат химических наук и заведующий лабораторией «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ МИСИС, нейтрофилы способны перемещаться по организму, отвечая на воспаление или опухолевые изменения, что делает их идеальными «курьерами» для доставки лекарств.

Однако у этого метода есть и свои сложности. Некоторые покрытия на наночастицах могут мешать их захвату нейтрофилами, а материалы и форма частиц сильно влияют на эффективность взаимодействия с клетками. Кроме того, клетки крови живут недолго, поэтому их нужно оперативно собрать, нанести на них лекарственные средства и вернуть в организм пациента. В ходе экспериментов учёные выяснили, что наночастицы магнетита и сополимерные частицы успешно захватываются нейтрофилами и доставляются в опухоль, тогда как липосомы не захватываются напрямую, но нейтрофилы помогают доставить их в ткани опухоли через механизмы нарушения сосудистых стенок. В будущем исследователи планируют уточнить параметры наночастиц, которые помогут улучшить их взаимодействие с нейтрофилами и повысить эффективность терапии.