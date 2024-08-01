Российские учёные придумали новый метод очистки воды от нефтепродуктов

Учёные Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) предложили использовать косточки персиков для очистки воды от нефтепродуктов. Эта методика оказалась необычно экологичной и, по мнению исследователей, может значительно улучшить процесс очистки сточных вод. Профессор Миклас Шольц и его коллеги из арабских стран разработали технологию, в которой косточки персиков и скорлупа грецких орехов играют ключевую роль.

Сорбенты из персиковых косточек и грецких орехов показывают отличные результаты в очистке воды от таких загрязнителей, как дизельное топливо, бензин и отработанные масла. Загрязнение воды нефтепродуктами — это серьёзная проблема, которая волнует учёных по всему миру. Предложенная технология поможет в борьбе с этой проблемой, обеспечивая эффективное и экологичное решение.

Изготовление сорбентов происходит двумя способами. В первом методе сырьё высушивают при 200 градусах, затем карбонизируют при 600 градусах в инертном газе и очищают от примесей. Во втором методе применяются химические реагенты, такие как соляная кислота, а затем карбонизация происходит при высоких температурах. ЮУрГУ активно развивает проекты в цифровой индустрии, материаловедении и экологии, и уже выиграл конкурс в рамках программы «Приоритет 2030». Университет также участвует в создании Уральского межрегионального научно-образовательного центра для объединения образовательных и научных ресурсов в Свердловской, Челябинской и Курганской областях.