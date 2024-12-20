Российские учёные придумали новый подход к поиску противотромбозных средств

Учёные из МФТИ и Центра имени Лопухина, ФМБА, создали новую методику для поиска антикоагулянтов — веществ, предотвращающих образование тромбов. Эта разработка полностью независима от импорта и поможет найти более безопасные и эффективные препараты. В пресс-службе МФТИ отметили, что антикоагулянты жизненно важны для пациентов с риском тромбоза, например, при заболеваниях сердца или после операций. Однако современные препараты иногда вызывают побочные эффекты, такие как кровотечения или аллергия, поэтому учёные продолжают искать новые решения.

Методика базируется на простых и доступных тестах, которые используются в клинико-диагностических лабораториях для оценки свёртываемости крови. Валентин Манувера, доцент кафедры молекулярной и трансляционной медицины МФТИ, рассказал, что для исследований требуется только отечественное оборудование и реактивы. Благодаря этому подходу можно экономично изучать влияние различных веществ на свёртываемость крови и выявлять потенциальные антикоагулянты в разных химических смесях.

Исследователи уверены, что их разработка открывает новые возможности в создании лекарств. Она не только помогает на ранних этапах тестирования, но и снижает зависимость от иностранных технологий. Такой подход позволяет не только ускорить процесс поиска новых препаратов, но и сделать их доступнее для пациентов, нуждающихся в лечении и профилактике тромбоза.