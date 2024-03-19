Российские учёные придумали новый способ хранения лабораторных образцов

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета и Института органической химии разработали новую технологию, которая делает лабораторные исследования более безопасными и эффективными. Они используют специальные полимерные капсулы, созданные с помощью 3D-печати, чтобы хранить и использовать химические вещества, что делает работу с ними безопаснее и экологичнее.

Эта технология помогает минимизировать риски для здоровья исследователей и окружающей среды, что способствует переходу к более безопасным научным методам. Применение 3D-печатных капсул значительно ускоряет подготовку химических реакций и обеспечивает контролируемое высвобождение реактивов.

Этот подход может изменить стандарты безопасности и эффективности в лабораториях, сокращая время подготовки химических реакций и повышая безопасность работы с опасными веществами. Команда планирует дальнейшее развитие и оптимизацию технологии, чтобы расширить спектр химических реакций, с которыми можно использовать этот подход.