Российские учёные придумали новый способ очистки воды от тяжёлых металлов

Учёные из Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина разработали способ, позволяющий микроводорослям очищать воду от токсичных солей тяжёлых металлов с помощью наночастиц оксида меди. Об этом сообщили в Минобрнауки, подчёркивая актуальность проблемы загрязнения водоёмов.

Среди основных загрязнителей выделяются соли кадмия и свинца. Микроводоросли, такие как Десмодесмус, активно используются как биологические сорбенты благодаря своей способности накапливать токсины. Чтобы улучшить их «впитывающие» свойства, учёные в течение 14 дней выращивали водоросли с добавлением токсичных металлов и наночастиц CuO, оценивая выживаемость клеток и содержание металлов в них.

Исследования показали, что наночастицы оксида меди практически не вредят водорослям и даже смягчают негативное воздействие токсинов. Как отметила Светлана Чеботарева, младший научный сотрудник и автор работы, при использовании CuO количество накопленного кадмия в клетках увеличилось в четыре раза, а свинца — в шесть раз. Учёные пришли к выводу, что этот метод биоочистки вод с помощью водорослей Десмодесмус обладает большим потенциалом.