Российские учёные придумали новый способ очистки воды от тяжёлых металлов

Российские учёные придумали новый способ очистки воды от тяжёлых металловС помощью микроводорослей
Учёные из Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина разработали способ, позволяющий микроводорослям очищать воду от токсичных солей тяжёлых металлов с помощью наночастиц оксида меди. Об этом сообщили в Минобрнауки, подчёркивая актуальность проблемы загрязнения водоёмов.
Среди основных загрязнителей выделяются соли кадмия и свинца. Микроводоросли, такие как Десмодесмус, активно используются как биологические сорбенты благодаря своей способности накапливать токсины. Чтобы улучшить их «впитывающие» свойства, учёные в течение 14 дней выращивали водоросли с добавлением токсичных металлов и наночастиц CuO, оценивая выживаемость клеток и содержание металлов в них.
Исследования показали, что наночастицы оксида меди практически не вредят водорослям и даже смягчают негативное воздействие токсинов. Как отметила Светлана Чеботарева, младший научный сотрудник и автор работы, при использовании CuO количество накопленного кадмия в клетках увеличилось в четыре раза, а свинца — в шесть раз. Учёные пришли к выводу, что этот метод биоочистки вод с помощью водорослей Десмодесмус обладает большим потенциалом.